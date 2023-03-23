Суд рассмотрит дело осуждённого за убийство Старовойтовой экс-депутата

Следующее заседание состоится 16 мая в 14:00.

Приморский райсуд Петербурга отобрал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко — сообщает 78.ru. Ранее он был осуждён за убийство Галины Старовойтовой. Его обвиняют в организации убийств в 2004 году на Кипре.

В состав судейской коллегии вошли шесть человек, ещё столько же запасных присяжных. Следующее заседание по существу состоится 16 мая в 14:00.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что в Петербурге задержаны предполагаемый организатор и ещё трое человек, занимавшихся незаконным «обналом».