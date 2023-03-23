Барсуки остановили движение поездов в Нидерландах по всей стране

Барсуки нанесли ущерб железнодорожным путям в Нидерландах, повредив полотно под одной из основных линий. Из-за них пришлось отменять поезда в разных частях страны, некоторые из них не будут ходить минимум неделю.

Руководитель железнодорожной компании сообщил, что это уже не первый подобный случай. При этом чиновники не знают, как быстро решить проблему, так как барсуки являются охраняемым видом.

Железнодорожники должны получить разрешение на перемещение животных или изменение их среды обитания. Эксперты планируют построить песчаную горку, где барсуки смогут вырыть себе новое жилище.