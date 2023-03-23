Дорожники Ленобласти скидывают снежные валы с обочин и готовятся к весенним паводкам

ДРСУ до конца марта создаются во всех районах Ленобласти противопаводковые комиссии и организуются пункты мониторинга для постоянного контроля подъема талых вод.

Как отметили в областном правительстве, своевременная очистка проходящих под дорогой коммуникаций гарантирует отсутствие серьезного уровня подъема талых вод, защищая региональные трассы от подтоплений, а регулярный промер глубин около мостов предупреждает начало паводка.

Напомним, что весенняя просушка дорог в Ленобласти закроет проезд для большегрузов 1 апреля. Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте дорожного комитета региона.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.