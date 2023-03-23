Главный синоптик Петербурга рассказал, что погода в Петербурге продолжает бить рекорды

По словам Александра Колесова обеспечен самый теплый день в марте.

«Самый теплый день в Санкт-Петербурге в марте нам обеспечен, но и это еще не все», — отметил он в Telegram-канале. Об этом пишет 47news.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы, в четверг может быть перекрыт абсолютный рекорд среднесуточной температуры. Предыдущий был зафиксирован в этот день в 1981 году — всего +6,7 градусов.

23 марта, по всей видимости станет самым теплым днем за всю историю наблюдений.

Ранее стало известно, что барсуки остановили движение поездов в Нидерландах по всей стране.