Председатель Госдумы требует запретить вейпы

Вячеслав Володин обратился к Михаилу Мишустину с эмоциональным монологом: «Детей надо спасать!».

Об этом сообщила Мойка78. Председатель Госдумы обратился к главе правительства с такими словами:

«Хотелось бы обратной реакции от правительства на один вопрос — запрет вейпов. Надо поддержать. Детей надо спасать от пагубных привычек. Все ходят с этими устройствами… Вы же за здоровый образ жизни?»

«Точно!» — ответил Мишустин.

Фото: baltphoto / Дарья Иванова

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