Председатель Госдумы требует запретить вейпы

Вячеслав Володин обратился к Михаилу Мишустину с эмоциональным монологом: «Детей надо спасать!».
Об этом сообщила Мойка78. Председатель Госдумы обратился к главе правительства с такими словами:
«Хотелось бы обратной реакции от правительства на один вопрос — запрет вейпов. Надо поддержать. Детей надо спасать от пагубных привычек. Все ходят с этими устройствами… Вы же за здоровый образ жизни?»
«Точно!» — ответил Мишустин.
Фото: baltphoto / Дарья Иванова
Ранее стало известно, что по факту гибели школьника на улице Толстого во Всеволожске заведено уголовное дело.