В 2022 году в России построили более 270 объектов в сфере здравоохранения

Об этом рассказал Михаил Мишустин в Госдуме.

Как сообщает piter.tv, глава российского правительства, выступая с отчетом в Госдуме, рассказал, что в прошлом году были построены свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Кроме того, завершен капитальный ремонт более тысячи объектов.

Поставили 37 тысяч единиц оборудования. И еще – 2 тысячи машин скорой помощи и 4 тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов.

Фото: Prt. Scrn Видео Piter.tv

Ранее стало известно, что председатель Госдумы требует запретить вейпы.