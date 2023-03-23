Дополнительные базовые станции стандарта LTE построили вдоль автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг»

Тем, кто следит за новостями рынка телекоммуникаций, будет интересно узнать, что на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», проходящей вдоль Финского залива, и являющейся областным дублёром федеральной трассы А-181 «Скандинавия», компанией МТС были установлены дополнительные базовые станции стандарта LTE.

Так компания, как и другие операторы связи, готовится к сезону высокого автомобильного турпотока. Основная задача – обеспечить покрытие голосовой связью и мобильным интернетом в Выборгском районе Ленинградской области. Аналитики компании уже наблюдают рост потребления траффика в поселках Пески, Зеленая роща и других малых населённых пунктах, где проживает около 500 жителей.

Как отмечают «цифровики», на сегодняшний день качество связи жители и гости Ленобласти оценивают по доступности цифровых сервисов не только в населенных пунктах, но и в дороге. Только за прошлый год в Ленинградской области построено порядка 1600 базовых станций мобильной связи.