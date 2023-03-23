МРОТ в России проиндексируют на 18 процентов

Мишустин заявил, что с 2024 года повысят минимальный размер оплаты труда.

Как сообщают РИА Новости, с 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента.

«Одна из основных задач текущего года это повышение благосостояния граждан.» — заявил глава правительства.

По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75 процента.

Фото: РИА Новости

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин рассказал, что нужно для отмены ЕГЭ в России.