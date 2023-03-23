Михаил Мишустин рассказал, что нужно для отмены ЕГЭ в России

Отмена системы ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, а альтернативные предложения необходимо рассматривать системно. Об этом 23 марта в ходе отчета о работе правительства за 2022 год рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть? То, что ребята из дальних уголков, из сел, из деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, университеты. Это очень важно», – заявил Михаил Мишустин

Премьер-министр напомнил, что ЕГЭ – это социальный лифт. Поэтому все альтернативные предложения нужно рассматривать системно. Михаил Мишустин добавил, что необходимо создать новую систему образования, которая должна отвечать потребностям рынка труда и работодателей.