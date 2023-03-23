Ленобласть испытывает серьезный дефицит работников

Вакансий в регионе значительно больше, чем квалифицированных специалистов.

Одним из сложных моментов 2023 года, как для роста экономики в целом, так и для развития рынка труда в частности, является дефицит кадров.

Аналитики hh.ru выяснили, что в Ленинградской области конкуренция на рынке труда ниже нормы, кадров не хватает, а работоспособного населения становится все меньше. Об этом сообщила редакция 47.news.

На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В первом квартале на одну вакансию претендуют 4 соискателя. В Ленобласти в среднем на одно вакантное место откликается 3 человека, что является отклонением от нормы. Более того начиная с весны 2023 года уровень конкуренции в регионе в частности, и в России в целом стабильно идет на понижение.

Фото: globallookpress.com

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