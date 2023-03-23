В Петербурге создали биосовместимый материал, ускоряющий заживление старых ран у человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Разработкой занималась научная группа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Материал легко стерилизуется при высоких температурах. Его можно использовать многократно. Он остаётся стабильным при электростимуляции. Подобная технология не имеет аналогов в мире. Об этом сообщает 78.ru.

В основе разработки графен — углеродный материал, который при соединении с полимиидом делает его электропроводящим.

Исследователям уже удалось доказать, что процессы при заживлении раны можно контролировать с помощью электрических сигналов. Они оказывают антимикробное и заживляющее действие.

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Фото: unsplash.com

Ранее стало известно, что ученые научились измерять уровень радиации с помощью рыб.

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