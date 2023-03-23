Очаги сибирской язвы в России локализованы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачам удалось предотвратить распространение болезни в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

Врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев считает, что распространение сибирской язвы в Петербурге маловероятно. Он подчеркнул, что самая частая форма сибирской язвы — кожная, когда первичное внедрение возбудителя (Bacillus anthracis) происходит через повреждённые участки кожи. Что касается случая в Чувашии, заразившиеся, видимо, занимались разделкой быка, который был куплен не совсем легально (он и был инфицирован).

Симптомы у человека проявляются достаточно быстро. Поначалу принять их можно за сильную простуду: начинаются повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице. Может заболевание проявиться в кожной форме и с появлением характерных сибиреязвенных карбункулов, а также в кишечной и лёгочной, когда возникают кашель с кровью, боли в животе и рвота.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, где и как сдать кровь в Ленобласти.