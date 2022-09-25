Где и как сдать кровь в Ленобласти?

25 сентября 1818 года прошла первая в мире операция по переливаю крови от одного человека другому. Ее провел английский врач Джеймс Бланделл. Рассказываем, где и как можно сдать кровь в Ленобласти, а также какие льготы дает донорство.
Сколько крови берут за раз?
За один процесс взятия крови на донорство осуществляется забор 450 миллилитров крови.
Сколько платят за донорство крови в 47 регионе?
При сдачи крови на донорство гражданин может рассчитывать на компенсацию вреда для здоровья в виде питания или денежной выплаты на него. Замена принятия пищи на деньги производится после письменного заявления донора. Компенсации рассчитывается в размере 5% от показателя прожиточного минимума по региону проживания и сдачи.
Тех, кто является постоянным донором, награждают специальным знаком «Почетный донор России», что дает гарантии получения дополнительной ежегодной компенсации. К почетным донорам нашей страны относятся те, кто:
- сдали кровь и/или ее компоненты, за исключением плазмы, 40 и более раз;
- сдали кровь и/или ее компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и/или ее компонентов и плазмы крови 40 раз;
- сдали кровь и/или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови и/или ее компонентов и плазмы крови 60 и более раз;
- сдали плазму крови 60 и более раз.
Какие льготы доступны донорам крови в Ленобласти?
Помимо питания или денежной компенсации, доноры региона могут рассчитывать на ряд льгот:
- при сдаче крови свыше двух раз в год, донор получает первоочередное право на льготные путевки на санаторно-курортное лечение;
- предоставление двух выходных дней от работодателя с сохранением заработка — в день сдачи крови и на следующий.
Граждане, имеющие статус почетного донора, также могут рассчитывать на:
- получение ежегодного отпуска по официальному месту работы без соблюдения графика отпусков;
- первоочередное право на льготные путевки;
- получение медуслуг вне очереди во всех организациях здравоохранения.
Для получения льгот на месте сдачи крови необходимо получить соответствующую справку.
Где сдать кровь в 47 регионе?
В Тосно находится ГКУЗ «Центр Крови Ленобласти», филиалы которого также имеются в Северной столице, Выборге, Тихвине и Гатчины. Жители других населенных пунктов региона могут сдать кровь на донорство во время выездной работы специалистов организации. На сайте представлена информация о выездах за текущий месяц, где каждый желающий может найти близлежащий пункт с указанием даты, времени и адреса забора крови. На момент написания материала в графе интернет-площадки «График на следующий месяц» ничего не опубликовано.
Как подготовиться к сдачи крови?
Донор перед забором крови должен хорошо себя чувствовать. Для этого необходимо следовать нескольким правилам:
- за день до сдачи крови необходимо полностью отказаться от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, а также колбасных изделий, мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц и масла, в том числе и растительного, шоколада, орехов и фиников, авокадо, свеклы и бананов. Отметим, что на тощак сдавать кровь не рекомендуется;
- из напитков стоит отдать предпочтение сладкому чаю с вареньем, сокам, морсам, компотам и минеральной воде. Из еды можно есть: хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме тех, которые указаны в пункте выше;
- за 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкогольные напитки, а за 72 часа — принимать лекарства, в которых содержится аспирин и анальгетики;
- за час до процедуры донации следует воздержаться от курения;
- самое лучшее время для сдачи крови — утро. После полудня сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам;
- стоит перенести донацию, если вы перед этим закончили ночное дежурство или провели бессонную ночь;
- не следует планировать сдачу крови в стрессовый период: перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и других подобных случаях.
Какие есть противопоказания для донорства?
Донором может стать практически любой здоровый человек старше 18 лет.Перед сдачей крови все желающие проходят обязательную проверку. Сдают кровь на определение группы и резус-фактора, уровня гемоглобина и наличие ВИЧ, сифилиса и гепатита. Помимо этого гражданина осмотрит несколько специалистов, среди которых трансфузиолог. Он определят показания и противопоказания для целенаправленного воздействия на морфологические и физиологические свойства крови или ее отдельных компонентов.
Список противопоказанию очень большой. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания — обязательно проконсультируйтесь со врачом.
Сдача крови на донорство невозможна:
- при наличии гепатитов B и C, сифилиса и ВИЧ;
- при язвах, вегетососудистой дистонии и воспалительного процесса в организме;
- при наблюдении у психиатра.
- при пройденной вакцинации;
- в течение года после беременности, контакта с больным гепатитами или удаления зуба;
- в течение шести месяцев после поездки за границу, если поездка составила более двух месяцев, а также после татуировки, пирсинга, прокола ушей, после операционного вмешательства и прочего;
- в течение двух дней после употребления спиртного и пяти дней после критических дней;
- в течение одного месяца после простуды или ангины и двух месяцев после обострения хронической аллергии.
Что из документов взять с собой?
Для сдачи крови на донорство понадобятся удостоверение личности — каждый раз, и СНИЛС при первом посещении.
Какие плавила необходимо соблюдать после сдачи крови?
- после донации организму требуется время для отдыха, поэтому стоит спокойно посидеть 10-15 минут;
- при возникновении головокружения и слабости, требуется обратиться к медперсоналу. Также прийти в себя погут следующие способы: сесть и опустить голову между колен или лечь на спину и поднять ноги выше головы;
- стоит отказаться от сигарет еще на час после сдачи крови;
- повязку, которую вам сделали после процедуры, не следует снимать в течение трех-четырех часов. Следите, чтобы она не намокла;
- в день донации необходимо ограничить объем физических нагрузок;
- в течение последующих двух суток после сдачи крови необходимо полноценно и регулярно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай. Употребление алкоголя не рекомендуется;
- ограничений по вождению автомобиля в день донации нет. За руль мотоцикла можно садиться через два часа после донации.
Как проходит донорство крови для иностранцев?
Общий процесс донорства крови не отличается. С собой необходимо иметь удостоверение личности, РВП, ВНЖ или другие подобные документы.
История донорства крови в России с 19 по 21 века
История донорства в России берет начало в первой трети XIX века. 20 апреля 1832 года в нашей стране было проведено первое переливание крови.
Затем донорство получило дальнейшее развитие во время Первой мировой войны, когда военные врачи стали успешно и широко применять цитратный метод переливания.
20 июня 1919 года советский хирург Владимир Шамов провел первое в России научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности.
В 1926 году в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови (ныне Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук).
В 1928 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного метода переливания крови. В ней излагались требования к донору, определялся максимально допустимый объем забираемый крови (не более 1% от массы тела, а для исключительно здоровых людей — 1,25%).
Тогда же было принято решение о выдаче донорам денежной компенсации на усиленное питание. До этого люди сдавали кровь бесплатно, в основном для родственников, близких, друзей.
К 1940 году Советский Союз располагал мощной сетью учреждений Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций переливания крови).
С середины 1950‑х годов широкое распространение получило безвозмездное донорство. За последующие 30 лет число желающих бесплатно сдать свою кровь достигло 70‑80% от общего числа доноров.
В конце 1990‑х — начале 2000‑х годов количество доноров сильно сократилось, в стране сложилась критическая ситуация с донорством крови — в среднем по России было 13 доноров на тысячу человек. Для обеспечения лечебных учреждений необходимо не менее 25 на тысячу человек.
В 2008 году, когда положение с донорством крови было признано несущим угрозу для здоровья граждан и безопасности страны, Минздравсоцразвития России была принята Программа развития Службы крови на 2008‑2011 годы, включающая три направления: модернизацию технического оснащения учреждений Службы, создание единой информационной базы и развитие института массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов. В России появилось большое донорское движение — с регулярными донорами, волонтерами, каналами коммуникации, своими традициями.
Донорство стало делом всех общественных сил. Активно подключились к донорству некоммерческие организации, участие бизнеса сделало донорство новым направлением корпоративного волонтерства, 44 региона создали Общественные Советы по донорству и в 2011 году провели свой первый Всероссийский съезд.
Интересные факты
- Слово «донор» происходит от лат. donare — «дарить». Человек, нуждающийся в переливании и получающий донорскую кровь, называется «реципиент».
- В организме взрослого человека, в среднем, пять с половиной литров крови, за один раз у донора забирают лишь 450 миллилитров.
- Самый знаменитый донор крови в мире в течение своей жизни отдал около 500 литров крови за 624 раза.
- Активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и легче переносят кровопотерю при ДТП и других несчастных случаях. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на пять лет дольше среднестатистического человека, т. к. у них происходит активизация системы кроветворения — клеток красного костного мозга — и регулярная стимуляция иммунитета.
- Быть донорами могут 10–15% населения, но реально людей, сдающих кровь, в десять раз меньше.