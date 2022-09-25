Где и как сдать кровь в Ленобласти?

25 сентября 1818 года прошла первая в мире операция по переливаю крови от одного человека другому. Ее провел английский врач Джеймс Бланделл. Рассказываем, где и как можно сдать кровь в Ленобласти, а также какие льготы дает донорство.

Сколько крови берут за раз?

За один процесс взятия крови на донорство осуществляется забор 450 миллилитров крови.

Сколько платят за донорство крови в 47 регионе?

При сдачи крови на донорство гражданин может рассчитывать на компенсацию вреда для здоровья в виде питания или денежной выплаты на него. Замена принятия пищи на деньги производится после письменного заявления донора. Компенсации рассчитывается в размере 5% от показателя прожиточного минимума по региону проживания и сдачи.

Тех, кто является постоянным донором, награждают специальным знаком «Почетный донор России», что дает гарантии получения дополнительной ежегодной компенсации. К почетным донорам нашей страны относятся те, кто:

сдали кровь и/или ее компоненты, за исключением плазмы, 40 и более раз;

сдали кровь и/или ее компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и/или ее компонентов и плазмы крови 40 раз;

сдали кровь и/или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови и/или ее компонентов и плазмы крови 60 и более раз;

сдали плазму крови 60 и более раз.

Какие льготы доступны донорам крови в Ленобласти?

Помимо питания или денежной компенсации, доноры региона могут рассчитывать на ряд льгот:

при сдаче крови свыше двух раз в год, донор получает первоочередное право на льготные путевки на санаторно-курортное лечение;

предоставление двух выходных дней от работодателя с сохранением заработка — в день сдачи крови и на следующий.

Граждане, имеющие статус почетного донора, также могут рассчитывать на:

получение ежегодного отпуска по официальному месту работы без соблюдения графика отпусков;

первоочередное право на льготные путевки;

получение медуслуг вне очереди во всех организациях здравоохранения.

Для получения льгот на месте сдачи крови необходимо получить соответствующую справку.

Где сдать кровь в 47 регионе?

В Тосно находится ГКУЗ «Центр Крови Ленобласти», филиалы которого также имеются в Северной столице, Выборге, Тихвине и Гатчины. Жители других населенных пунктов региона могут сдать кровь на донорство во время выездной работы специалистов организации. На сайте представлена информация о выездах за текущий месяц, где каждый желающий может найти близлежащий пункт с указанием даты, времени и адреса забора крови. На момент написания материала в графе интернет-площадки «График на следующий месяц» ничего не опубликовано.

Как подготовиться к сдачи крови?

Донор перед забором крови должен хорошо себя чувствовать. Для этого необходимо следовать нескольким правилам:

за день до сдачи крови необходимо полностью отказаться от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, а также колбасных изделий, мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц и масла, в том числе и растительного, шоколада, орехов и фиников, авокадо, свеклы и бананов. Отметим, что на тощак сдавать кровь не рекомендуется;

из напитков стоит отдать предпочтение сладкому чаю с вареньем, сокам, морсам, компотам и минеральной воде. Из еды можно есть: хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме тех, которые указаны в пункте выше;

за 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкогольные напитки, а за 72 часа — принимать лекарства, в которых содержится аспирин и анальгетики;

за час до процедуры донации следует воздержаться от курения;

самое лучшее время для сдачи крови — утро. После полудня сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам;

стоит перенести донацию, если вы перед этим закончили ночное дежурство или провели бессонную ночь;

не следует планировать сдачу крови в стрессовый период: перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и других подобных случаях.

Какие есть противопоказания для донорства?

Донором может стать практически любой здоровый человек старше 18 лет.Перед сдачей крови все желающие проходят обязательную проверку. Сдают кровь на определение группы и резус-фактора, уровня гемоглобина и наличие ВИЧ, сифилиса и гепатита. Помимо этого гражданина осмотрит несколько специалистов, среди которых трансфузиолог. Он определят показания и противопоказания для целенаправленного воздействия на морфологические и физиологические свойства крови или ее отдельных компонентов.

Следует знать, что донор должен весить не менее 50 кг. Температура тела, измеренная перед кроводачей, должна быть не выше 37°С; допустимое систолическое давление — от 90 до 160 мм.рт.ст, диастолическое — от 60 до 100 мм.рт.ст.; допустимая частота пульса — 50-100 ударов в минуту.

Список противопоказанию очень большой. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания — обязательно проконсультируйтесь со врачом.

Сдача крови на донорство невозможна:

при наличии гепатитов B и C, сифилиса и ВИЧ;

при язвах, вегетососудистой дистонии и воспалительного процесса в организме;

при наблюдении у психиатра.

при пройденной вакцинации;

в течение года после беременности, контакта с больным гепатитами или удаления зуба;

в течение шести месяцев после поездки за границу, если поездка составила более двух месяцев, а также после татуировки, пирсинга, прокола ушей, после операционного вмешательства и прочего;

в течение двух дней после употребления спиртного и пяти дней после критических дней;

в течение одного месяца после простуды или ангины и двух месяцев после обострения хронической аллергии.

Что из документов взять с собой?

Для сдачи крови на донорство понадобятся удостоверение личности — каждый раз, и СНИЛС при первом посещении.

Какие плавила необходимо соблюдать после сдачи крови?

после донации организму требуется время для отдыха, поэтому стоит спокойно посидеть 10-15 минут;

при возникновении головокружения и слабости, требуется обратиться к медперсоналу. Также прийти в себя погут следующие способы: сесть и опустить голову между колен или лечь на спину и поднять ноги выше головы;

стоит отказаться от сигарет еще на час после сдачи крови;

повязку, которую вам сделали после процедуры, не следует снимать в течение трех-четырех часов. Следите, чтобы она не намокла;

в день донации необходимо ограничить объем физических нагрузок;

в течение последующих двух суток после сдачи крови необходимо полноценно и регулярно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай. Употребление алкоголя не рекомендуется;

ограничений по вождению автомобиля в день донации нет. За руль мотоцикла можно садиться через два часа после донации.

Как проходит донорство крови для иностранцев?