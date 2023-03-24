В новый пакет европейских санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом

Автор: Сергей Агутин
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода уже действующих ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода», – рассказала Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

Как отметила премьер Эстонии Кая Каллас, Европейский союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.

«Мы обсуждаем введение ответственности за обход санкций, мы стараемся сотрудничать в этом вопросе», – сказала Кая Каллас
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23.03.2023 85
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