В новый пакет европейских санкций против России войдут меры по борьбе с их обходом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода уже действующих ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода», – рассказала Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

Как отметила премьер Эстонии Кая Каллас, Европейский союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.

«Мы обсуждаем введение ответственности за обход санкций, мы стараемся сотрудничать в этом вопросе», – сказала Кая Каллас