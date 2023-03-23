Иранский министр: Россия инвестировала в Иран $2,76 млрд

Россия оказалась крупнейшим инвестором в иранскую экономику. За текущий финансовый год Иран получил $2,76 миллиарда.

Об этом рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью газете Financial Times.

«Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия – два наших главных экономических партнера», – рассказал Эхсан Хандузи