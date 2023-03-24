Трудный подросток обокрал пенсионерку в Рахье, попросив смартфон позвонить

Всеволожские полицейские 23 марта в поселке Щеглово задержали 15-летнего ученика одного из центров для трудных подростков. Его подозревают в краже у 79-летней пенсионерки в поселке Рахья.

Сутками ранее на автобусной остановке он подошел к пожилой женщине и попросил телефон для звонка. Она согласилась и передала школьнику смартфон. Вскоре подросток вернул гаджет.

Однако пока телефон был у него в руках, молодой человек успел перевести с устройства на свою карточку 15 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.