Трудный подросток обокрал пенсионерку в Рахье, попросив смартфон позвонить

Всеволожские полицейские 23 марта в поселке Щеглово задержали 15-летнего ученика одного из центров для трудных подростков. Его подозревают в краже у 79-летней пенсионерки в поселке Рахья.
Сутками ранее на автобусной остановке он подошел к пожилой женщине и попросил телефон для звонка. Она согласилась и передала школьнику смартфон. Вскоре подросток вернул гаджет.
Однако пока телефон был у него в руках, молодой человек успел перевести с устройства на свою карточку 15 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.
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17.02.2022 8143