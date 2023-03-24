В Ленинградской области снова наблюдали редчайшее явление

Северное сияние озарило ночное небо. Оно попало на фото сразу в трех районах.
Пользователи социальных сетей в изумлении. Что происходит с ночным небом?
Небольшое северное сияние за облаками минувшей ночью (24.03.23) на Фишевой заснял подписчик группы «Подслушано Тихвин» Илья Александрович.
Фото: Интересные события в Выборге/ lya Aleksandrovich
А вот кадр, который засняли очевидцы под Выборгом. Снимок опубликовал подписчик группы «Интересные события в Выборге» Михаил Ленкин.
Фото: / Михаил Ленкин
Кадрами сияния в Сосновом Бору поделилась местная жительница Алена Константинова на своей странице «ВКонтакте».
Фото: Мой Сосновый Бор / Алена Константинова
Ранее стало известно, что в Выборгском районе Ленобласти северное сияние попало на видео.