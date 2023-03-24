В Ленинградской области снова наблюдали редчайшее явление

Автор: Анастасия Щербакова
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Северное сияние озарило ночное небо. Оно попало на фото сразу в трех районах.

Пользователи социальных сетей в изумлении. Что происходит с ночным небом?

Небольшое северное сияние за облаками минувшей ночью (24.03.23) на Фишевой заснял подписчик группы «Подслушано Тихвин» Илья Александрович.

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Фото: Интересные события в Выборге/ lya Aleksandrovich

А вот кадр, который засняли очевидцы под Выборгом. Снимок опубликовал подписчик группы «Интересные события в Выборге» Михаил Ленкин.

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Фото: Интересные события в Выборге / Михаил Ленкин

Кадрами сияния в Сосновом Бору поделилась местная жительница Алена Константинова на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: Мой Сосновый Бор / Алена Константинова

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Ленобласти северное сияние попало на видео.

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