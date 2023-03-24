В ФосАгро с апреля проиндексирует заработные платы всех сотрудников на 15%

Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня 24 марта Правлением Группы компаний было принято решение о повышении заработной платы сотрудников всех предприятий Группы на 15%.

Принятое решение обусловлено высокими операционными показателями ФосАгро, ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, повышением эффективности бизнес-процессов.

«У нас на предприятиях работает более 22 тысяч человек. И каждый из них вносит важный вклад в последовательный рост производственных результатов и национальную продовольственную безопасность. Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, и потому создаём комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную заработную плату», — отметил на заседании Правления генеральный директор, председатель Правления ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Напомним, что по итогам 2021 года средняя заработная плата персонала ФосАгро выросла на 10%, а в 2022 — ещё на 22%.