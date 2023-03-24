Ленинградская область признана готовой к прохождению лесного пожароопасного сезона

В правительстве региона обсудили готовность Ленобласти к лесному пожароопасному сезону, летнему отдыху детей и пропуску весеннего половодья.

В регионе уже проведена расконсервация всей лесопожарной техники и оборудования 71 пожарной станции, подготовлены к работе 149 камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой, полностью укомплектован штатный состав пожарных станций — 334 человек, 100 %, проверена готовность дополнительных сил и средств на случай ухудшения обстановки: 5 850 человек, 2 246 единиц техники, 27 817 единиц оборудования и средств пожаротушения.

Напомним, что в случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 112.

Объявление начала пожароопасного сезона не влечет за собой ограничений для граждан посещения лесов, но переводит работу лесной охраны в специальный режим. При этом комитет напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. В 2022 году пожароопасный сезон был введен в регионе 26 апреля.

Также в период пропуска весеннего половодья в регионе мониторинг паводковой обстановки ведут 30 датчиков, 24 гидропоста на 12 реках и 2 каналах Ленобласти. Как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями — ivbg.ru отвечают специалисты ГУ МЧС по 47 региону.

Напомним: в случае, если ваш участок или дом оказался на грани подтопления — в МЧС всегда есть телефоны спасения. Так, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Телефоны доступны для звонка из любого уголка Ленобласти.