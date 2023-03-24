Фёдор Конюхов отправился в трансконтинентальный перелёт на рекордном воздушном шаре

Прославленный российский путешественник Фёдор Конюхов в паре с президентом федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло успешно начали трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре «ФосАгро».

Видео предоставлено пресс-службой ПАО «ФосАгро»

Старт исторической экспедиции состоялся 24 марта в 5 часов 15 минут с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. Чтобы установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта – пилоты пролетят около 60 часов и преодолеют расстояние 2 500 км (действующий рекорд – 2 360 км).

Специально для этой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро» с объемом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой, созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания. Высота конструкции вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте — 5 тонн. Создание уникального воздушного судна – это инвестиции в развитие отечественной аэронавтики, в повышение компетенций отечественных специалистов.

На пресс-конференции перед стартом Фёдор Конюхов прокомментировал: «Задачи перед нами стоят амбициозные – побить сразу два мировых рекорда. Но уверен, что с поддержкой наших друзей из ФосАгро эта задача будет нам по силам. Свою экспедицию мы посвящаем движению «ДРОЗД –Детям России образование, здоровье и духовность», которое в этом году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, даёт им дорогу в жизнь».

В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Фёдор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

Свою оценку грандиозному проекту дал и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «Многочисленные спортивные рекорды Фёдора Конюхова, в том числе вошедшие в книгу рекордов Гиннесса, являются национальным достоянием. Они привлекают внимание всего мира к России, знакомят с её уникальным природным и человеческим потенциалом. Но что ещё более важно — задают молодёжи правильный жизненный ориентир, становятся настоящей путеводной звездой. Поэтому мы особенно благодарны Фёдору Филипповичу за то, что свой трансконтинентальный перелёт он посвятил 20-летнему юбилею «ДРОЗДа». Вся страна будет следить в ближайшие дни за ходом экспедиции. И среди них – с особенным вниманием и волнением – более 50 тысяч юных ДРОЗДят, ни секунды не сомневающихся в том, что у наших героев всё обязательно получится!»

Кировск был не случайно выбран Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло стартовой площадкой экспедиции. Именно здесь был основан «ДРОЗД» — социальный проект «Детям России – образование, здоровье и духовность». Проект нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание, а также интеллектуальное развитие детей.

В Ленинградской области проект реализуется в Волхове, в городе, где работает предприятие Группы «ФосАгро». «ДРОЗД-Волхов» открылся в 2015 году по семи спортивным направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. «Дроздята», а это более 700 юных волховчан, успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней.