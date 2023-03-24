Странные следы на самом дне морских глубин скорее всего оставило какое-то живое создание.

Как сообщает Российская газета, норвежские ученые обнаружили загадочные дыры посреди Атлантического океана.

Норвежское научно-исследовательское судно GO Sars обнаружило дыры неизвестного происхождения на дне Атлантического океана. Углубления, возникшие в мягких слоях океанского дна были засняты примерно посредине Атлантики, к северу от Азорского архипелага.

Странные впадины попали в кадр совершенно случайно. При съемке беспилотными устройствами с новейшими точными камерами с глубины около 2000 метров, они неожиданно появились на экране. После того, как необычное явление обсудили в научных кругах, было принято решение сообщить о нем общественности.

Как известно под водой существует множество неописанных видов животных. Ученые пока что не берутся предположить, кто именно проделал эти таинственный борозды.

Дыры внешне похожи на ряд следов. Они оставлены на дне, в мягких его слоях, а значит, появились не так давно. Возможно тот, кто их оставил, всё ещё обитает в глубинах океана.

Ранее стало известно, что ученые научились измерять уровень радиации с помощью рыб.