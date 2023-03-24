Землетрясения следуют одно за другим.

По сообщениям новостного портала Телепорт.РФ, Целая волна землетрясений прокатилась по планете. Подземные толчки были зафиксированы также у берегов Камчатки, в Тихом океане.

Через полтора месяца после трагедии в Турции и Сирии мощные подземные толчки привели к разрушениям в Пакистане и Эквадоре. В том, что происходит с земной корой, разбирались РИА Новости.

В прошедшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область, Аляску и турецкую провинцию Кахраманмараш. Магнитуда в среднем не превышала пяти баллов.

Сейсмические процессы действительно временно активизировались. Однако это природное явление не выходит за рамки нормы и не является аномалией.

Как объясняют геофизики, подземные толчки в Эквадоре не имеют никакой связи с катастрофой в Турции и Сирии. На самом деле столь большое число зафиксированных толчков происходит по причине развития технических возможностей науки.

Ранее стало известно, что магнитная буря накроет Землю в марте.