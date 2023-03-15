Магнитная буря накроет Землю в марте

В конце марта Землю накроет магнитная буря, метеозависимым стоит быть внимательнее к своему состоянию. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сила магнитной бури поднимется до отметки G1. Это первый уровень из пяти. Геомагнитная активность будет наиболее заметна 15, 20 и 25 марта. Небольшое возбуждение магнитосферы сохранится и 27 марта.

Метеозависимые, возможно, уже сейчас сталкиваются с изменением своего состояния.