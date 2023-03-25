Экс-полицейский из Петербурга оказывал покровительство интим-салону и избил коллегу. Но пришла расплата

Фрунзенский суд огласил приговор экс-полицейскому, который за вознаграждение не замечал интим-салон на Будапештской улице в Санкт-Петербурге. Кроме того, он избил оперуполномоченного, когда к нему домой пришли с обыском.

Мужчину признали виновным во взяточничестве, оскорблении и применении насилия против представителя власти. История с салоном началась еще в 2018 году. На тот момент врио начальника отдела полиции по Фрунзенскому району пообещал владельцу заведения закрыть глаза на его бизнес. За это требовалось каждый месяц платить полицейскому по 25 тысяч рублей. Затем договорились и по второму салону.

За три года в карман экс-полицейского таким образом попало чуть больше двух миллионов рублей. В 2021 году о его нечистых делах стало известно, в декабре к нему пришли с обыском. Мужчина обругал оперуполномоченного по особо важным делам и избил его.

Суд назначил ему штраф в 3,1 миллиона рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет.