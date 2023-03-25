Самая крупная индексация МРОТ запланирована на 2024 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет сразу на 18,5 %, или на 3000 рублей с 1 января 2024 года. Таким образом, в среднем по стране МРОТ составит 19242 рубля. Об этом сообщают «Известия».

Предполагалось, что показатель будет проиндексирован на 9,5 %, однако впоследствии было принято решение увеличить МРОТ. В 2023 году минимальный размер оплаты труда в России – 16242 рублей. Индексация составила 6,3 % по сравнению с 2022 годом.

МРОТ – это сумма, ниже которой заработной платы в России по закону не может быть, если работник отработал полный месяц и выполнил обязанности по трудовому договору.

Минимальный размер оплаты труда рассчитывают на основе установленного размера прожиточного минимума трудоспособного населения страны. Он должен превышать прожиточный минимум на 4 %. В регионах МРОТ может быть выше федерального, но не ниже.