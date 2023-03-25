«Погода неустойчивая»: петербургским водителям рассказали, когда менять зимнюю резину на летнюю

Цены на летние автомобильные шины повысятся в ближайшие недели. Зимой они были дешевле на 20-30 %. «Невские Новости» в разговоре с автоэкспертом Дмитрием Поповым узнали, что торопиться и переобувать свои машины петербуржцам пока не стоит.

Специалист уточнил, что разница между зимней и летней резиной заключается не только в наличии шипов, но и в составе. В связи с чем существует правило, что смену сезонных шин нужно производить при установлении среднесуточной температуры в 6-8 градусов.

«Это примерно 0 градусов ночью и +10-12 градусов днем», – рассказал Дмитрий Попов

Тогда зимние шины из-за отсутствия снега и льда начинают плохо взаимодействовать с дорожным покрытием. А шипы стачиваются, головки их отваливаются и летят в лобовые стекла тех, кто едет позади. Поэтому те, кто еще не перешел на летние шины, должны быть предельно бдительны днем при наступлении тепла. Остальным, наоборот, нужно с особенной осторожностью относиться к скорости и дистанции по утрам и вечерам.

«Я бы не стал торопиться переобуваться. Подождем до конца первой декады апреля. Утром и вечером еще лед на машине. У нас в Петербурге погода очень неустойчивая, трудно подгадать точный момент», – уточнил Дмитрий Попов

Что касается мест приобретения новых шин, то автоэксперт порекомендовал обращаться к тем, кто может дать гарантию и обеспечить шиномонтаж. В том случае, если позволяют финансы, то лучше брать те шины, которые использовались ранее.

В среднем стоимость шин (летних, зимних и всесезонных), по данным Петростата на январь 2023-го, составляла 5,4 тысячи рублей, а шиномонтаж обходился в 462 рублей. В феврале 2022 года покрышка обходилась на 20 % дороже, а замена дешевле на 2,85 %.