Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: вывить необратимую патологию можно самостоятельно. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Ученые из Института исследования старения Артура Маркуса решили выяснить, как могут меняться поведение и привычки людей, которые в ближайшем будущем пострадают от старческого слабоумия. В эксперименте приняли участие 4 026 человек в возрасте от 42 до 64 лет.

После анализа поведения и медицинских карт испытуемых эксперты пришли к выводу: если человек не может идти и одновременно выполнять какую-то умственную задачку, то его мозг в опасности. Есть риск, что в ближайшем будущем у него разовьется деменция.

Пример: вам больше не под силу переходить дорогу и считать, сколько денег вы потратили на покупки, цену которых вы отлично знаете. Еще более неблагоприятный прогноз, если человек больше не в состоянии идти и говорить одновременно.

«В среднем возрасте плохая способность идти и выполнять какую-то другую задачу может быть показателем ускоренного старения мозга. Это, в свою очередь, считается ярким симптомом приближающегося нейродегенеративного заболевания», – указано в исследовании