Самый дешевый билет стоит чуть больше 700 рублей.

Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru перечислили целый список мест, в которых можно недорого отдохнуть во время весеннего отпуска. В топе оказались Новгородская, Псковская и Тверская области, а также Карелия.

По данным сервиса, в Великий Новгород из Петербурга можно будет доехать на поезде всего за 873 рубля, в Лахденпохью — за 941 рубль, Бологое — за тысячу рублей. Меньше всего ударит по кошельку поездка в город Дно в Псковской области, которая обойдется в 752 рубля.