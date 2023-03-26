На Большой Пушкарской петербуржца задушили знакомые на глазах у его жены

Застолье в коммунальной квартире закончилось трагедией.

Двое мужчин задушили своего знакомого после застолья в одной из коммунальных квартир в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщают Невские Новости.

Потасовка произошла 25 марта в доме на Большой Пушкарской, трое человек вместе выпивали, но потом повздорили. Сосед по коммуналке и житель другого дома набросились на 42-летнего хозяина квартиры. Они задушили его веревкой на глазах у жены.

Фото: Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко

Ранее стало известно, что экс-полицейский из Петербурга оказывал покровительство интим-салону и избил коллегу. Но пришла расплата.