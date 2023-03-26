Через два дня петербуржцы смогут увидеть Юпитер, Венеру, Меркурий, Сатурн и Марс.

Небесные тела можно будет разглядеть 28 марта, сразу после заката.

Парад пяти планет смогут наблюдать петербуржцы — сообщает Питер Live. Больше всего будут видны Меркурий и Юпитер, хуже всего — Марс.

Но это только в том случае, если погодные условия не создадут в небе стены из облаков, которая может полностью закрыть собой небо в этот день.

По прогнозам синоптиков, 28 марта ожидается облачность с мокрым снегом и дождем. Но все еще может измениться.

Ранее стало известно, что в ближайшее время ожидаются геомагнитные бури.