Вес вернется к прежним показателям.

Как рассказал в интервью «RT» врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье» Арсений Русанов, здоровое похудение — это медленный процесс, на который нужно потратить около трех-шести месяцев. Только в таком случае лишние килограммы уйдут навсегда.

Если же, по словам медика, попытаться экстренно сбросить 10 килограммов в короткие сроки — например, за месяц — организм испытает сильнейший стресс.

«В реальной врачебной практике нередки случаи, когда люди, использующие диеты с экстремальным снижением калорийности и усиленно снижавшие массу тела за короткий период времени, после прекращения такого рода питания быстро возвращали свой вес с избытком на 5 кг и более», — пояснил Русанов.