Поезд насмерть сбил мужчину на ж\д станции Шувалово

Травмы 34-летний петербуржец получил на ж\д станции Шувалово, на 12-м километре 4-го пикета. По предварительным данным, в момент несчастного случая потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина шел в опасной близости от железной дороги. Машинист поезда, заметив пешехода, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.
Петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники транспортной полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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19.08.2022 2121