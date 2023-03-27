Поезд насмерть сбил мужчину на ж\д станции Шувалово

Травмы 34-летний петербуржец получил на ж\д станции Шувалово, на 12-м километре 4-го пикета. По предварительным данным, в момент несчастного случая потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина шел в опасной близости от железной дороги. Машинист поезда, заметив пешехода, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

Петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники транспортной полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.