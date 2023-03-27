Петербурженку оштрафовали за ложный вызов о групповом изнасиловании

Она перепутала ночное видение с реальностью.

Женщина вызвала полицию и скорую, сообщив, что на нее напали трое мужчин. Однако произошедшее оказалось не более чем ночным видением. Об этом пишут Невские Новости.

Женщина позвонила в полицию и скорую 14 января около 03:17. Она сообщила, что стала жертвой надругательств со стороны трех мужчин. Как выяснилось, истории в реальности не было — впечатлительная заявительница попросту перепутала сон с явью. За это ей придется заплатить тысячу рублей. Уточняется, что на судебное заседание по своему делу петербурженка не явилась.

Ранее стало известно, что таксист подозреваемся в изнасиловании спящей пассажирки в Кудрово.