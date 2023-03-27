Восемь из десяти ипотечных сделок в СЗФО регистрируются онлайн

Тем, кто следит за рынком недвижимости, будет интересно узнать, что на Северо-Западе 80% ипотечных сделок проходят государственную регистрацию права собственности в электронном виде с помощью банка без посещения МФЦ и Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба Сбера по итогам января-февраля 2023 года.

Также банк приводит статистику использования системы безопасных расчётов. На ее долю сейчас приходится в среднем 75% всех сделок. При этом в феврале 2023 года ее использование на Северо-Западе достигло рекордных 77%. К слову, наша редакция выяснила у представителей Сбера, что инструменты доступны и для тех кто проводит сделки с недвижимостью за собственные средства.

Из дополнительных плюсов портал banki.ru отмечает, что иногда банки снижают ставку по ипотеке, если регистрация сделки будет проходить онлайн.

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает от 40 часов до трех дней.