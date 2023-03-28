Ленобласть стала одним из лидеров цифровизации здравоохранения в 2022 году

Соответствующие данные озвучили в Министерстве здравоохранения России.
Регион ежедневно передает на федеральный уровень 52 вида документов. 100% медучреждений региона используют медицинские информационные системы и взаимодействуют с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. В 2022 году более 6,3 млн записей к врачу – это 62% выполнялись через портал Госуслуги и сайт zdrav.lenreg.ru.
При это все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов. Внедрение электронных медицинских карт ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».