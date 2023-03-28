Ленобласть стала одним из лидеров цифровизации здравоохранения в 2022 году

Соответствующие данные озвучили в Министерстве здравоохранения России.

«Ленинградская область динамично переходит на электронные медкарты. Только за последние два года объем переданных в ЕГИС в сфере здравоохранения медицинских документов увеличился почти в 8 раз и в 2022 году составил около 3,9 миллионов. Это позволяет упростить и ускорить обмен медицинскими документами в поликлиниках и больницах», – прокомментировал председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Регион ежедневно передает на федеральный уровень 52 вида документов. 100% медучреждений региона используют медицинские информационные системы и взаимодействуют с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. В 2022 году более 6,3 млн записей к врачу – это 62% выполнялись через портал Госуслуги и сайт zdrav.lenreg.ru.

При это все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов. Внедрение электронных медицинских карт ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».