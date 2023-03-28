Ученый из Гарварда организовал поиски инопланетного зонда, упавшего на Землю

Гарвардский астрофизик Ави Леб планирует провести экспедицию в Тихом океане, чтобы найти то, что, по его мнению, может быть инопланетным артефактом, упавшим в океан. Ученый сообщил, что летом 2023 года он отправится с командой в Папуа-Новую Гвинею на поиски обломков.

Объект потерпел крушение возле побережья острова Манус в 2014 году, но ученый обратил на него внимание только в 2019. Как сообщает The Guardian, именно тогда ученый определил его как первый из когда-либо обнаруженных межзвездных метеоров – то есть возникших за пределами нашей Солнечной системы.

По словам астрофизика, межзвездное происхождение объекта было подтверждено NASA в апреле 2022 года космическим командованием Министерства обороны. Леб уже собрал $1,5 миллиона (более 115 миллионов рублей) на исследование.

Летом 2022 года Ави Леб был приведен к присяге в качестве члена корпуса советников президента США по науке и технологиям (PCAST). За всю свою карьеру ученый написал восемь книг и стал автором или соавтором около 800 научных статей в астрофизике и космологии. Заявление о том, что упавший метеорит является космическим аппаратом, может стоить ему карьеры и репутации, но астрофизик полон решимости доказать свою правоту.