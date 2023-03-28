Семейная пара с ребенком устроила сцену в трамвае в Петербурге

Они попали в полицию за оскорбления пассажиров.

Росгвардейцы задержали подвыпивших мужа и жену, которые с младенцем на руках оскорбляли пассажиров трамвая в Невском районе Петербурга — сообщает Мойка78.

Все случилось в трамвае №39 на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Антонова-Овсеенко. Супружеская пара в состоянии опьянения ехала в трамвае с грудным ребенком на руках. Из-за алкоголя они едва не уронили малыша, после чего другие пассажиры сделали им замечание. Однако в ответ супруги начали агрессивно оскорблять окружающих.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ранее стало известно, что ревнивец расстрелял соперника в Кировском районе.