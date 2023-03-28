Фото: полотна Левицкого и Клодта изъяли у туриста из США в Выборгском районе

На пункте пропуска Торфяновка на российско-финляндской границы задержали две картины и шесть икон, относящихся к культурным ценностям. Среди них творение знаменитого русского художника-портретиста Д. Г. Левицкого «Женский портрет», полотно русского пейзажиста М. К. Клодта «Пейзаж», иконы «Святитель Николай» и «Греческая» XIX века.

Фото: СЗТУ

Раритеты нашли в багаже у россиянина, постоянно проживающего в США. Мужчина сам сообщил о перемещении товаров, подлежащих обязательному декларированию, однако разрешительных документов на вывоз предоставить не смог.

Составлен протокол по статье о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров из России. Вывоз культурных ценностей, в отношении которых правом ЕАЭС установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется физлицами для личного пользования только на основании соответствующего заключения.