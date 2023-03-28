Henkel нашел покупателей на 11 заводов в России. Один из них – в Тосно

Компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя бренда. Назвать покупателя он отказался, но заявил, что «соглашение между сторонами пока не подписано».

Источник, знакомый с ходом сделки, утверждает, что 11 заводов немецкой компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эту информацию подтвердили источник, близкий к фирме, которая также рассматривала покупку этих активов, а также один из консультантов по недвижимости.

Два собеседника издания утверждают, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Один из них знает, что соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. Собеседники уверяют, что после продажи фабрик они продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Сумма сделки не раскрывается.

Henkel работала в России с 1991 года. На конец 2022 года компании принадлежат фабрики в Перми, Саратовской области, Ленинградской области, Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, в Ногинске и Коломне. В России Henkel выпускает моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, клеи, в том числе «Момент», и пр.