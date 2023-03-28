В Выборге закроют доступ на руины Кафедрального собора

Доступ к Старому Кафедральному собору на улице Сторожевой башни в центре Выборга будет приостановлен. Соответствующее решение принял областной комитет по сохранению культурного наследия. Причина – ухудшение состояния собора.
Собственнику здания необходимо проинформировать граждан об ограничении доступа на территорию. Сооружение в 2022 году стало объектом культурного наследия федерального значения, войдя в реестр, как вновь выявленный памятник XV-XIX веков. Также этот собор считается одним из возможных мест захоронения создателя финской письменности Микаэля Агриколы.
Одно из самых старых сооружений Выборга передано в пользовании ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник». Существует предварительный проект обращения строения в музей.
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