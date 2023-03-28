Пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Вырицкий» обсудили сегодня в Правительстве Ленобласти

Горение мусора продолжается на протяжении уже сорока дней.

Оперативное совещание по ситуации с продолжающимся в течение 40 дней пожаром на территории полигона провел вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

В связи с тем, что тушение полигона ТКО ООО «Монита» приводит к задымлению ближайших населённых пунктов и садоводческих массивов, оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и вызывает общественный резонанс, Михаил Ильин дал поручение в срок до 6 апреля представить дорожную карту по ликвидации горения.

Ранее стало известно, что на полигоне в Гатчинском районе тлели горы мусора.