Председателя комитета управления Ленобласти задержали в Выборге

Ему вменяют обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти».

Правоохранительные органы задержали председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Выборгского муниципального района Ленобласти после гибели одного из двух детей, упавших в люк — сообщает 78.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти». Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Расследование продолжается. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Ранее стало известно, что после гибели мальчика в пожарном резервуаре, в Выборге обнаружили новую опасность.