В Кировском и Красносельском районах отключили отопление

Батареи остыли почти в тысяче домов.

Во вторник, 28 марта, в двух районах Петербурга в зданиях стало холоднее. Речь идет о Кировском и Красносельском районах города — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В администрации города сообщили, что батареи остыли в 702 зданиях Кировского района и 170 Красносельского. Издание запросило комментарий у компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Там дали ответ, что проводятся работы.

Ранее стало известно, что во Всеволожском районе Ленобласти затопило важнейший пешеходный объект.