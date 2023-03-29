Паводки помешали медикам справляться со своей работой.

Во вторник вечером, 28 марта, в Тосно Ленинградской области мужчина получил травму плеча и вызвал скорую. Из-за затопленных дорог автомобиль скорой помощи не смог добраться до пациента. На помощь пострадавшему пришли специалисты Аварийно-спасательной службы 47-го региона. ЛенТВ24.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно переправили местного жителям через затопленную дорогу и передали врачам. Также специалисты зафиксировали уровень повышения воды и проконсультировали граждан о дальнейших действиях. Отмечается, что подтопления домой не наблюдается.

Ранее стало известно, что во Всеволожском районе Ленобласти затопило важнейший пешеходный объект.