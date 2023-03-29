В минувшем, 2022 году, в Петербурге появилось на свет почти 50,7 тыс. детей, а умерло 62,3 тыс. человек.

Такую информацию во время выступления с ежегодным отчетом в ЗакСе предоставила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

Она пояснила, что на территории Северной столицы на протяжении нескольких лет смертность оказывается выше рождаемости, сообщает Peterburg2.ru.

По словам Агапитовой, всего родилось 50 663 ребенка, а умерло 62 317 человек, что на 21 тыс. меньше, чем в 2021 году. Она отметила, что при этом в Петербурге сократилась смертность от отравлений наркотиками, алкоголем.

Ранее стало известно, что ленинградцы стали жить дольше ожидаемого.