Ленинградцы стали жить дольше ожидаемого

В регионе в 2022 году показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 72,9 лет при плановом 71,04 года.

Как рассказали в областном правительстве, в январе-феврале 2023 года при плане 73,1 фактический показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73,8.

«Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни» является интегративным. На него влияют уровень рождаемости и смертности. Достичь выполнения планового показателя удалось, прежде всего, благодаря снижению общей смертности населения региона. За январь-февраль 2023 года показатель смертности снизился до 12,4 на тысячу жителей. Это самый низкий уровень за всю историю региона», — прокомментировал зампредседателя правительства по соцвопросам Николай Емельянов.

В первую очередь на показатель влияет доступность медицинской помощи. Все показатели нацпроекта «Здравоохранения» в Ленобласти в 2022 году достигнуты.

Отметим, что в 2022 году среднестатистический гражданин России стал жить на 2,66 года дольше и доживать до 72,8 лет, сообщает Росстат. Такие цифры ведомство назвало рекордом. Однако говорить о достижении допандемийных показателей пока рано: в 2019 продолжительность жизни достигала 73,34 года. Владимир Путин призвал достичь увеличения средней продолжительности жизни в РФ с 73 до 78 лет. Цель поставлена на 2030 год.