Ленобласть умножила производство рыбоводной продукции по итогам 2022 года

Итоги работы за 2022 год региональные рыбоводы подвели в довольно символичном для себя месте — Центральном военно-морском музее.

«Благодаря своевременным мерам господдержки нам удалось не только сохранить, но и умножить производство рыбоводной продукции. Ленинградская область стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по выращиванию радужной форели», – прокомментировал итоги года председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

В 2022 году господдержка рыбоводной отрасти была увеличена на 25%, объем выращенной рыбы составил 13,3 тыс. тонн (105,6% к уровню 2021 года), выловленной в районах промысла – 24,8 тыс. тонн (111,7 %), общий выпуск рыбной продукции – 65,6 тыс. тонн (104,6%).

Отметим, что АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока в сельхозорганизациях.

Также по итогам 2022 года растениеводы Ленобласти произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.