Водитель погиб в ДТП в Ломоносовском районе. Очевидец-прокурор помог двоим пострадавшим

Вечером 30 марта прокурор Сергей Феличев стал свидетелем ДТП на Ропшинском шоссе возле деревни Малые Горки в Ломоносовском районе.

По предварительным данным, около 21:00 столкнулись Daewoo Matiz и Citroen Berlingo. В ДТП погиб водитель «Матиза». Госпитализировали 52-летнего водителя «Ситроена» и 40-летнюю пассажирку одного из автомобилей. Женщину деблокировали.

Прокурор Сергей Филичев, ставший очевидцем ДТП, на месте оказал первую помощь пострадавшим, вызвал специальные службы и правоохранительные органы.