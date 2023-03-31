В восточной части Новоселья построят новый детский садик

В детский садик пойдут 8 групп малышей от полутора до семи лет. Завершить работы планируется в 2024 году.

Новое дошкольное учреждение построит АО «СевНИИГиМ» в рамках соглашения с правительством 47 региона. Срок строительства — 11 месяцев. Сегодня по программе «Соцобъекты в обмен на налоги», которую курирует комитет по строительству Ленинградской области, возводятся одна школа и восемь детских садов.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.