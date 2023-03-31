Гигантская лужа поглотила десятки машин в Мурино – фото

Как сообщал ivbg.ru, «Газель» крупного маркетплейса застряла колесами в глубокой луже в Мурино Всеволожского района. Из ямы автомобиль тросом вытягивала другая брендированная машина.

Фото: Подслушано в Мурино || Девяткино

Позже стало известно, что жертвами гигантской лужи на Воронцовском бульваре стали уже десятки автомобилей. Машины заезжают в яму с грязной талой водой, буксуют и застревают. Число пострадавших водителей увеличивается ежедневно.

Провал настолько большой, что грязь достает почти до окон водительской двери. Выехать из лужи автомобилисты могут только с помощью неравнодушных соседей или эвакуатора.